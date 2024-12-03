Özgür Özsoy: Yapay zeka çelik sektöründe ciddi avantajlar sağlıyor

3 Aralık Salı günü İstanbul’da 500’den fazla katılımcıyla gerçekleşen 19. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar” konuşmacılarından Çolakoğlu Metalurji İşletmeler Direktörü Özgür Özsoy, yapay zekanın çelik sektöründeki yerine ve Çolakoğlu olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özsoy, yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi çelik sektöründe de yer edindiğine dikkat çekerek sözlerine başladı. Sektörün enerji fiyatlarındaki artışa bağlı yüksek operasyonel maliyetler, çevresel etkiler, arz fazlası, rekabetçilik, iş gücü sıkıntısı, tedarik zincirindeki aksamalar, ticaret önlemleri ve vergiler gibi sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Bu bağlamda, sektörde ayakta kalabilmek amacıyla pazar avantajı, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri, operasyonel verimlilik, müşteriye odaklılık, iş gücü ve kalite konularında inovasyona yönelmenin gerektiğine dikkat çekti. Dolayısıyla her geçen gün gelişen yapay zekanın verileri işleyerek çeşitli tahminlerde bulunduğunu ve bunun da çelik sektörü özelinde birtakım avantajlar sağladığını söyledi.

Çolakoğlu’nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına değinen Özsoy, proses verimliliğini artırmak amacıyla sürekli döküm işleminde sıcaklık kontrol aralığının artırılması üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu sayede karbon salımında 1.745 ton düşüş sağladıklarını, enerji tüketimini yıllık 3.500 MW azalttıklarını ve %20 sıcaklık avantajı kazandıklarını söyledi. Öte yandan Özsoy, bakım çalışmaları ve arıza tahminlerine yapay zekayı entegre ederek planlı bakım çalışmalarından önce yapay zeka tarafından tespit edilen sorunun gününde giderildiğinin altını çizdi.

Çolakoğlu’nun yapay zeka alanında 2025 yılı hedeflerine dikkat çeken Özsoy, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü, yıl içerisinde görsel yapay zekayı kullanarak iş güvenliği alanında projeler hayata geçirmeyi planladıklarını ve yapay zekanın tahmin gücünü hem üretim planlamada hem de ürün kalitesinde kullanmak istediklerini belirterek sözlerini tamamladı.