Türkiye çelik sektörü Eylül ayında ihracatta zirveye yerleşti

Pazartesi, 04 Ekim 2021 16:26:33 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği’nden (ÇİB) yapılan açıklamada göre, Türkiye’nin toplam ihracat değeri Eylül ayında yıllık %30 artışla 20,8 milyar $’a yükselirken, söz konusu ayda çelik sektörünün ihracat değeri 2,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çelik sektörü, gerçekleştirdiği ihracatla otomotiv sektörünü geride bırakarak sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin toplam ihracatı yıllık %36 artışla 161 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ülkenin son 12 ayda gerçekleştirdiği 212,2 milyar $ değerindeki ihracatla Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar $’lık yıllık hedef şimdiden aşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Eylül ayında %88,9, Ocak-Eylül döneminde ise %83,3 seviyelerinde yer aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Bu başarıya, küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan üyelerimizle birlikte ulaştık. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek büyüyoruz. Ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olmak bizi gururlandırıyor. Asıl önemlisi, ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak,” dedi.