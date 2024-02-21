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Türkiye çelik sektörü 2024’e ihracatta %2,1 artışla başladı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 11:08:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) açıklamasına göre Türkiye 2024 yılına ihracat açısından %3,6 artışla pozitif bir başlangıç yaptı. Yılın ilk ayında demir-çelik sektörü ülkenin toplam ihracatının %10,3’ünü oluşturdu.

Ocak ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı değer bakımından %10,5 düşüşle 940 milyon $ olurken, çelik sektörünün ihracat değeri artan talep sayesinde yıllık %2,1 artışla 1,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında düşüş gösteren çelik sektöründe kaydedilen bu artış sektörün 2024 yılına ilişkin umutlarını artırdı. Söz konusu ayda Türkiye’nin toplam ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörünün payı %4,7, çelik sektörünün payı ise %5,6 oldu. Almanya Ocak ayında 178 milyon $ ile Türkiye’nin en çok demir-çelik ihracatı gerçekleştirdiği ülke olurken, Almanya’yı 113 milyon $ ile İtalya ve 105 milyon $ ile Romanya takip etti.

Yıla beklentileri doğrultusunda bir ihracat performansıyla başladıklarını ifade eden ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu yılın ikinci yarısından itibaren ertelenen taleplerin de gelmesiyle hem demir ve demir dışı metaller hem de çelik sektöründe ihracatın daha iyi seviyelere çıkmasını bekliyor. Artan talebi kapasitelerdeki artışlarla karşılayabileceklerini belirten Tosyalı, geçtiğimiz yıl devreye alınan yatırımların bu yıl üretime ve ihracata pozitif katkısı olacağını ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş İth/ihr İstatistikleri 

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