Türk ihracatçılar Bosna pazarındaki boşluğu değerlendiriyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticareti güçlendirmek amacıyla 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde Saraybosna’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. Heyete katılan 28 Türk şirket, ArcelorMittal tarafından işletilen tek entegre çelik tesisinin kapanmasıyla Bosna pazarında oluşan çelik tedarik açığını fırsata çevirerek ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

İnşaat ve altyapı projeleri Türk çeliğine kapı açıyor

Tesisin kapalı kalması beklenen bir buçuk yıllık süre zarfında Bosna Hersek'in çelik tedarikinde en önemli ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirten ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Bosna'da çeliğin ağırlıklı olarak inşaatlarda ve altyapıda kullanıldığını kaydetti. Aslan, “Ülkede ciddi anlamda Türk inşaat firması faaliyet gösteriyor ve otoyollardan hızlı trenlere kadar çok çeşitli alanlarda yer alıyorlar. Hem onların varlığı hem de Bosna'nın çelik ihtiyacı bizim için önemli fırsatlar doğuruyor. Bosna'nın altyapısı da üst yapısı da Türk çelik sektörüyle büyüyecek,” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda Bosna Hersek'e çelik ihracatının dikkat çekici bir oranda arttığı bildirildi. 2023 yılında 80 milyon $ değerindeki ihracat, geçtiğimiz yıl 118 milyon $’a yükseldi. 2025 sonunda yaklaşık 150 milyon $ değerinde 170,000 mt ihracat gerçekleştirileceğini öngören Aslan, 2026’da ihracatın 300,000 mt’un üzerine çıkarak 300 milyon $’lık bir değere ulaşabileceğini ifade etti.

Bölgesel strateji: Balkanlar’da pay artırma hedefi

ÇİB, 2025 yılında Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’ya ticaret heyetleri düzenleyerek bölgedeki varlığını güçlendirdi. Bu çalışmaların sonucu olarak Romanya, Türk çelik sektörünün en büyük ihracat pazarı haline geldi. 2026 hedefleri arasında İtalya, İspanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde pazar payını artırmak yer alıyor.

2025 ihracat beklentisi

İç piyasadaki son durumu da değerlendiren Aslan, kış sezonundan dolayı mevsimsel olarak bir yavaşlamanın başladığını söyledi. Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin çelik ihracatı 16,7 milyon mt’a ulaştı. ÇİB, yıl sonunda 18 milyon mt ihracat gerçekleştirilmesini, bu ihracatın değerinin 15,5 milyar $ seviyesinde yer almasını bekliyor.