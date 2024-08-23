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Veysel Yayan: Yassı mamul ithalatında kaydedilebilecek düşüş dış ticaret açığını %10 azaltır

Cuma, 23 Ağustos 2024 15:56:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye’nin Uzak Doğu’dan çelik ithalatında kaydedilen artışın ülke ekonomisinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl yassı mamul ithalatının 9,5 milyon mt’a ulaştığını belirten Yayan, özellikle yassı mamul ithalatı azalırsa ülkenin dış ticaret açığının %10 düşeceğini dile getirdi.

Ülkede yerel talebin neredeyse %60’ına karşılık gelen bir kapasite fazlası bulunduğunu ifade eden TÇÜD genel sekreteri, böylesine büyük bir ithalatın dövizle ilgili sıkıntılar yaşayan Türkiye çelik piyasasını olumsuz etkilediğini söyledi. Ülkedeki 60 milyon mt çelik kapasitesinin bu yıl yalnızca 37 milyon mt’unun kullanılacağını ve yaklaşık 24 milyon mt’luk atıl kapasite bulunduğunu bildiren Yayan, Çin’in 1,15 milyar mt’luk kapasitesinin neredeyse çoğunu ihraç ederek “piyasayı istila ettiğini” belirtti.


Etiketler: Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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