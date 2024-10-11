Türk çelik üreticileri vergi kararından memnun

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan ve Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan ithal sıcak rulo saca getirdiği antidamping vergilerine yönelik yorumlarını paylaştı.

Söz konusu karara ilişkin memnuniyetini dile getiren Veysel Yayan, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin’deki herhangi bir sektörde yaşanan daralma yüzünden, çelik sektörünün %1’lik daralmasının, 10 milyon mt çelik fazlası açığa çıkardığını ve bunun küresel piyasaya sürüldüğünü ifade etti. 2023 yılında Çin’in 94 milyon mt seviyesinde yer alan ihracatının, bu yıl 120 milyon mt’a çıkacağının tahmin edildiğini belirten Yayan, bu durumun Çin’i bir tehdit haline getirdiğini vurguladı. 2015 yılında da benzer bir durumun yaşandığını ve o yıl bazı küresel çelik üreticilerinin üretimlerini askıya alarak veya vardiya sayısını azaltarak ayakta kalmaya çalıştığını hatırlatan TÇÜD Genel Sekreteri, ABD, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine kıyasla geç kalınmış olsa da alınan vergi kararının Türkiye çelik sektöründeki cari işlem dengesini iyileştirebileceğini düşünüyor. Çelik ithalatında sağlanacak dengenin, yalnızca Türkiye çelik sektörünü değil, aynı zamanda çelik kullanan diğer sektörleri de olumlu etkileyeceğini belirten Yayan, yerel ürün kullanımında görülebilecek artışın, Türkiye ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Vergi kararının uzun süren bir talebin sonucunda verildiğini söyleyen Uğur Dalbeler, son dönemde Türkiye çelik sektörünün kapasite kullanım oranının %50-55’e kadar gerilediğini ve bu seviyenin dünya kapasite kullanım oranı açısından en düşük seviye olduğunu belirtti. Çin ve Hindistan’daki kapasite kullanım oranlarının sırasıyla %90 ve %70 olduğunu bildiren Dalbeler, özellikle Çin’in agresif ihracat politikasının küresel piyasada ciddi zarara yol açtığını ifade etti. Dalbeler, Avrupa ve ABD gibi başlıca pazarlar 2018 yılından bu yana koruma önlemleriyle korunduğundan Türkiye’nin Çin için batıdaki tek pazar haline geldiğini dile getirdi. Türkiye çelik sektörünün özellikle söz konusu menşelerden yapılan dampingli ithalat nedeniyle ciddi zarar gördüğünü ifade eden Dalbeler, söz konusu vergilerin ülkedeki kapasite kullanım oranının yukarı çekilmesine ve Türkiye çelik sektörünün ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü artırmasına olanak tanıyabileceğini söyledi.