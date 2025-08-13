TUSİD: Türkiye’de paslanmaz çelik hurdası geri dönüşümü için fabrika kurulmalı

Türkiye, paslanmaz çelikte geri dönüşüm tesisi bulunmadığı için her yıl milyonlarca dolarlık döviz kaybediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, hurdanın yurt dışında işlenip yüksek fiyatla geri alınmasının hem ekonomik hem de stratejik bir kayıp yarattığını vurguladı.

Yıllık 285 milyon $’lık ithalat yükü

Yıllık 650.000 mt paslanmaz çelik tüketen Türkiye’nin yıllık 115 milyon $ değerindeki paslanmaz çelik hurdasının yurt içinde işlenemediği için ihraç edildiğini ifade eden Topuz, bu hurdaların işlendikten sonra yaklaşık 285 milyon $’a ithal edildiğini belirtti.

Entegre tesis önerisi

Türkiye’nin paslanmaz çelik hurdasını 150$/mt’dan ihraç edip işlendikten sonra 2.850$/mt’dan geri aldığına dikkat çeken Topuz, devlet destekli en az 1 milyon mt kapasiteli entegre bir paslanmaz çelik fabrikası kurulmasının dövizin ülkede kalmasını, yerel talebin yerel üretimle karşılanmasını ve yeni ihracat fırsatları yaratılmasını sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de geri dönüşümü olmayan tek hammaddenin paslanmaz çelik olduğunu hatırlatan Topuz, hem ülkede üretilmeyen bir ürün için 14 yıldır %12 vergi ödendiğini hem de antidamping soruşturmalarıyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Topuz, Türkiye’de paslanmaz çelik üzerindeki bu haksız vergilerin bir an önce kalkması gerektiğini belirtti.