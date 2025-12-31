ADMİB: Kasım ayında Avrupa’dan gelen canlı talep Türk çelik ihracatçılarını destekledi

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin (ADMİB) verilerine göre bu yılın Kasım ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1 milyar $ olurken, çelik sektörü yıllık %5,9 artışla 1,3 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte yılın ilk 11 ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yıllık %5,9 artışla 12 milyar $ olurken, çelik sektörünün ihracatı yıllık %2,3 artışla 15 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu iki sektör, 27 milyar $ ihracat hacmiyle Türkiye’nin toplam ihracatının %11’ini oluşturdu.

Kasım ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan pazar Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla İtalya, Romanya, İngiltere ve Bulgaristan takip etti. Ayrıca söz konusu ayda Belçika’ya yapılan ihracat %138 artarken, İngiltere’ye yapılan ihracat %24 ve Romanya’ya yapılan ihracat %23 yükseldi.

Öte yandan Kasım ayında Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 68 milyon $, çelik ihracatı ise %6,3 artışla 204 milyon $ oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ADMİB’in demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat %7,5 artışla 738 milyon $ olurken, çelik sektöründen yapılan ihracat ise %8,4 düşüşle 1,9 milyar $’a geriledi. Kasım ayında Akdeniz Bölgesi'nden yapılan demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan pazar Romanya oldu. Romanya’yı sırasıyla İtalya, Mısır, İngiltere ve Irak takip etti. Ayrıca söz konusu ayda Romanya’ya yapılan ihracat %291 artarken, İngiltere’ye yapılan ihracatta %272 artış kaydedildi.

Kasım ayı performansını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, küresel belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde Türkiye demir-çelik sektörünün üretim ve pazar odağını koruduğunu ifade etti. Sektörün yıl boyunca ortaya koyduğu dayanıklılığın dikkat çektiğini belirten Tosyalı, yılın son ayını da artı rakamlarla kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Demir ve çelik sektörleri Kasım ayında Türkiye'nin dış ticaretine güçlü bir katkı sunarken, Avrupa pazarından gelen canlı talep ihracatçıları destekledi. 2026 yılında yeni pazar açılımları, rekabetçi üretim modelleri ve katma değerli ihracatın öne çıkacağını vurgulayan Tosyalı, “Küresel ekonomide değişen talep merkezlerini doğru okuyabilen firmalarımız, önümüzdeki dönemde daha güçlü bir konum elde edecek. Özellikle yeşil dönüşüm artık ertelenemez bir konu haline geldi. Çevresel standartları yükselten, karbon ayak izini azaltan ve dijitalleşmeyi merkeze alan projelerle ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz,” dedi.