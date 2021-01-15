Türk çelik sektörü 2021'de 23 milyon mt ihracat hedefliyor

Cuma, 15 Ocak 2021 12:24:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği’ne göre, Türkiye çelik sektörü, 2021 yılı çelik ihracatında geçtiğimiz yıla kıyasla miktarda %10 artışla 23 milyon mt’a, değerde ise %15 artışla yaklaşık 15 milyar $’a ulaşmayı hedefliyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Yeni dönemde ihracat rakamlarımızı daha da yukarı çekeceğiz ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendireceğiz. Avrupa’daki kotalar, ABD’deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021’de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika’da ihracatımızı önceki seneye göre artıracağımızı öngörüyoruz. Özellikle Uzak Doğu, Güney Amerika ve Batı Afrika’ya odaklanacağız,” dedi.

2020 yılında Türkiye’nin 197 ülkeye gerçekleştirdiği çelik ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 20,6 milyon mt olurken, değer bakımından %8,2 düşüşler 12,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu yılda özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında gerçekleşen daralma, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatla dengelendi. İsrail, İtalya, Yemen, İspanya, Irak, Romanya, Mısır, ABD, Fas ve Hong Kong, 2020 yılında Türkiye’nin en çok çelik ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında yer aldı.

İhracatta Afrika pazarlarında daha önce bu kadar hızlı olmadıklarını, Çin’in bu pazarlardan çekilmesiyle hızlarının arttığını söyleyen Adnan Aslan, “Çin’in 3 seneden beri Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya ihracat yapmamasıyla birlikte bu pazarları domine ettik. Türkiye’nin bu pazarlarda rakiplerine göre bilinirliği ve güvenirliği gittikçe yükseliyor. Bu pazarlarda da var olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı, ABD’nin uyguladığı ticaret politikası önlemleri ve 232. Madde kapsamındaki %25 verginin Türk çelik sektörünü çok fazla etkilemediğini dile getirdi. ABD’nin pandemiden dolayı azalan yerel tüketim nedeniyle ithalatı düşürdüğünü, sadece Türkiye’den değil, Avrupa’dan yaptığı alımları da azalttığını belirtti. Ayrıca Trump’ın 3 sene önce koyduğu vergiden dolayı yerel piyasadaki kâr marjlarını çok arttırdıklarını ve yeni yatırımlarını 2021 yılında devreye sokacakların ifade etti. Bu nedenle ABD 2021 yılında ithalat yapmayabilir.

Çelik İhracatçıları Birliği, 2020 yılında planladığı çoğu faaliyeti pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediğini belirtti, ancak pandeminin etkisinin zayıflaması ve aşının yayılmasıyla faaliyetlere tekrar hız verecek. Adnan Aslan, “Sektörümüzü savunmak adına ticaret politikası önlemlerine yönelik çalışmalarımıza devam edecek ve firmalarımızı haksız uygulamalardan korumaya çalışacağız.” diye konuştu.