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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %34,4 yükseldi

Çarşamba, 03 Nisan 2024 13:53:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %12,3 düşüş ve yıllık %32,3 artışla 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %47,9 artış, aylık ise %3,3 düşüşle 723,96 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %34,4 artışla 25,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %47,8 artışla 1,47 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %2 artışla 583.098 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %2 artışla 537.196 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Hollanda

296.493

583.098

96,7

193.293

308.893

59,8

ABD

526.409

537.196

2

280.484

180.947

-35,5

Belçika

214.016

401.353

87,5

62.837

160.441

155,3

İngiltere

176.676

297.960

68,6

47.025

172.966

267,8

Litvanya

117.638

243.068

106,6

71.686

153.827

114,6

Romanya

193.119

177.559

-8,1

104.382

77.035

-26,2

Danimarka

66.645

142.389

113,7

66.645

66.363

-0,4

Fransa

69.379

139.761

101,4

42.347

57.411

35,6

Almanya

87.072

109.665

25,9

2.244

55.154

2,357,8

Finlandiya

60.481

102.628

69,7

48.467

43.961

-9,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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