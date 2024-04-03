Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %34,4 yükseldi

Çarşamba, 03 Nisan 2024 13:53:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %12,3 düşüş ve yıllık %32,3 artışla 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %47,9 artış, aylık ise %3,3 düşüşle 723,96 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %34,4 artışla 25,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %47,8 artışla 1,47 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %2 artışla 583.098 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %2 artışla 537.196 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Hollanda 296.493 583.098 96,7 193.293 308.893 59,8 ABD 526.409 537.196 2 280.484 180.947 -35,5 Belçika 214.016 401.353 87,5 62.837 160.441 155,3 İngiltere 176.676 297.960 68,6 47.025 172.966 267,8 Litvanya 117.638 243.068 106,6 71.686 153.827 114,6 Romanya 193.119 177.559 -8,1 104.382 77.035 -26,2 Danimarka 66.645 142.389 113,7 66.645 66.363 -0,4 Fransa 69.379 139.761 101,4 42.347 57.411 35,6 Almanya 87.072 109.665 25,9 2.244 55.154 2,357,8 Finlandiya 60.481 102.628 69,7 48.467 43.961 -9,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.