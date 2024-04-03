Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %34,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %12,3 düşüş ve yıllık %32,3 artışla 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %47,9 artış, aylık ise %3,3 düşüşle 723,96 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %34,4 artışla 25,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %47,8 artışla 1,47 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %2 artışla 583.098 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %2 artışla 537.196 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.
Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2023
|
Ocak-Şubat 2024
|
Yıllık değişim
|
Şubat 2023
|
Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Hollanda
|
296.493
|
583.098
|
96,7
|
193.293
|
308.893
|
59,8
|
ABD
|
526.409
|
537.196
|
2
|
280.484
|
180.947
|
-35,5
|
Belçika
|
214.016
|
401.353
|
87,5
|
62.837
|
160.441
|
155,3
|
İngiltere
|
176.676
|
297.960
|
68,6
|
47.025
|
172.966
|
267,8
|
Litvanya
|
117.638
|
243.068
|
106,6
|
71.686
|
153.827
|
114,6
|
Romanya
|
193.119
|
177.559
|
-8,1
|
104.382
|
77.035
|
-26,2
|
Danimarka
|
66.645
|
142.389
|
113,7
|
66.645
|
66.363
|
-0,4
|
Fransa
|
69.379
|
139.761
|
101,4
|
42.347
|
57.411
|
35,6
|
Almanya
|
87.072
|
109.665
|
25,9
|
2.244
|
55.154
|
2,357,8
|
Finlandiya
|
60.481
|
102.628
|
69,7
|
48.467
|
43.961
|
-9,3
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.