Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %57 arttı

Salı, 16 Nisan 2024 11:38:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %48,4 ve yıllık %118,4 artışla 169.953 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %49 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %106,9 artışla 72,57 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %57 artışla 284.489 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %49,4 artışla 121,25 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 206.338 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 35.200 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve 24.310 mt ihracat yapan Brezilya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 133.963 206.338 +52 62.208 114.052 +83,3 Hindistan - 35.200 - - 35.200 - Brezilya - 24.310 - - 4.200 - Güney Afrika - 16.500 - - 16.500 - Kazakistan - 2.141 - - - - Çin 500 1 -99,8 250 1 -99,6

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: