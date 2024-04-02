Türkiye Güney Kore’den ithal kalın levhaya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 02 Nisan 2024 09:39:38 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Türkiye, Güney Kore’den ithal rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çeliğe (kalın levha) yönelik antidamping soruşturması başlattı. Soruşturma 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Söz konusu soruşturma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin bakanlığın istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore’den yapılan kalın levha ithalatının iç piyasada maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

SteelOrbis’in verilerine göre 2023 yılında Türkiye’nin Güney Kore’den 286.887 mt sıcak haddelenmiş levha ithal etmesiyle Güney Kore ülkenin en büyük sıcak haddelenmiş levha tedarikçisi oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51, 7208.52, 7225.99, 7208.90.80, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.