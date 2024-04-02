﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye Güney Kore’den ithal kalın levhaya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 02 Nisan 2024 09:39:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Türkiye, Güney Kore’den ithal rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çeliğe (kalın levha) yönelik antidamping soruşturması başlattı. Soruşturma 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Söz konusu soruşturma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin bakanlığın istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore’den yapılan kalın levha ithalatının iç piyasada maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

SteelOrbis’in verilerine göre 2023 yılında Türkiye’nin Güney Kore’den 286.887 mt sıcak haddelenmiş levha ithal etmesiyle Güney Kore ülkenin en büyük sıcak haddelenmiş levha tedarikçisi oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51, 7208.52, 7225.99, 7208.90.80, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

02 Nis | Çelik Haberler

Shagang Group Mart ayı için yerel levha fiyatlarını 200 RMB/mt düşürdü

02 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen aşağı yönlü

01 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Meksika’nın levha tüketimi Ocak ayında %4,1 düştü

29 Mar | Çelik Haberler

ABD Japonya’dan ithal kaplamalı levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

29 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 13. Hafta, 2024

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de levha teklifleri düşen sıcak rulo sac fiyatları ve cansız talep nedeniyle geriledi

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları yatay

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab