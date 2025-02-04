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Türk çelik ihracatçıları yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

Salı, 04 Şubat 2025 11:44:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) 2025 yılında ihracatı ton bazında %5 artırmayı hedeflediğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ülkenin 17,7 milyon mt çelik ihracatı gerçekleştirdiği bildirildi. 2024 yılında miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ürün sırasıyla inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve yassı kaplama olurken, ilk beş ülke ise Romanya, İtalya, Yemen, Ukrayna ve Irak olarak sıralandı.

Geçtiğimiz yıl ihracatta iyi bir yıl geçirdiklerini belirten ÇİB Başkanı Adnan Aslan, bir süredir katma değerli ürünlere yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti. 2024 yılında yassı mamul yatırımlarında kaydedilen artışın ihracatın toparlanmasında etkili olduğu ifade edildi.

Bu yıl Kuzey Afrika, Batı Afrika, ve Güney Amerika pazarına odaklanacaklarını belirten Aslan, Suriye’deki durumun normalleşmeye başlamasıyla bölgeye satışların da başladığını ifade etti. Aslan, “Afrika’daki en önemli avantajımız oradaki tüccarların akreditif açamaması. Çoğu ülkede bankacılık sistemi daha oturmamış durumda. Avrupalı ve Türk tüccarlar buradaki üreticilerden malı alıp açık hesap satıyorlar. En büyük rakibimiz Çinliler ise, devlet sektörü olduğu için açık hesap çalışamıyorlar, akreditifli çalışıyorlar. Dolayısıyla Çin Afrika’ya çok hakim değil. Ayrıca İsrail ve Filistin’e de Haziran ayından sonra ihracat açılabilir. Bunun yanında Güney Amerika pazarına da ilgimiz devam edecek,” şeklinde konuştu. ÇİB Başkanı, Suriye'deki savaşın bitmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barışın bu sene Türkiye çelik sektörü için büyük fırsatlar yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl Litvanya, Almanya, Tunus, Fransa, Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan’a ticaret heyetleri gerçekleştiren birlik, bu yıl Mısır, Fas, Kosova, Kenya, Tanzanya, Demokratik Kongo ülkeleri, İngiltere, Almanya ve Yunanistan’a ticaret heyeti düzenlemek üzere çalışmalara başladı. 


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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