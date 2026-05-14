İDDMİB: Türkiye metal sanayi endeksi Nisan’da yükselişe geçti, ihracat birim fiyatları rekor kırdı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2026 yılı Nisan ayı sonuçları açıklandı. Veriler, Mart ayında devam eden toparlanma sürecinin Nisan ayında yerini sert ve güçlü bir yükselişe bıraktığını ortaya koydu. 2026 Nisan ayı, jeopolitik krizlerin ihracat rotalarını Türkiye'ye çevirmesinin hacimsel etkileri ve rekor kıran birim fiyatların birleşimiyle, metal sanayi ihracatı için her anlamda zirvelerin test edildiği tarihi bir ay olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında ihracat miktar endeksi, Mart ayında kaydedilen 118,80 seviyesinden 138,29 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre ise %10,3’lük artış görüldü. Endeks verilerine göre ton bazında bakıldığında ise ihracat büyümesi daha net bir şekilde ortaya çıktı. Mart ayında 218.041 ton olan metal sanayi ihracatı, Nisan ayında %16,4 artışla 253.814 tona ulaştı. Rapora göre bu artışın başlıca nedeni, ABD-İsrail-İran savaşı kaynaklı jeopolitik gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in kapatılması oldu.

Birim fiyatlar rekor kırdı

Söz konusu ayda miktar, değer ve birim fiyat endekslerinin tamamında eş zamanlı artış kaydedilirken, ihracat birim fiyatı 5,45 $/kg seviyesine çıkarak endeksin hesaplanmaya başladığı 2019 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Miktar bazındaki çift haneli büyüme ve birim fiyatlardaki rekor artış, ihracat gelirlerine de pozitif yansırken, değer endeksinin rekor kırmasını sağladı. Mart ayında 168,31 olan ihracat değer endeksi, Nisan ayında %19,8 artarak 201,55 seviyesine yükseldi ve son bir yılın en yüksek değerine ulaştı. Tutar bazında metal sanayi ihracatı ise Mart ayında kaydedilen 1,15 milyar $’dan Nisan ayında 1,38 milyar $’a yükseldi.

Çetin Tecdelioğlu: Türkiye alternatif tedarik merkezi haline geldi

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Nisan verilerine ilişkin değerlendirmesinde küresel ticarette yaşanan kırılmaların Türk metal sanayisi açısından yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Tecdelioğlu, Nisan ayında yaşanan yükselişin yalnızca miktarsal değil, katma değer açısından da tarihi bir performansa işaret ettiğini ifade ederek, Türkiye metal sanayisinin küresel tedarik zincirlerindeki değişimlere hızlı adapte olabildiğini söyledi.

Özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattında yaşanan sorunların Türkiye’yi alternatif tedarik merkezi konumuna taşıdığını belirten Tecdelioğlu, Türkiye metal sektörünün hızlı teslimat avantajı, güçlü üretim altyapısı ve yüksek kalite standardıyla öne çıktığını ifade etti.