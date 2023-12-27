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Tunus alaşımsız çelik tel ithalatına kota getirdi

Çarşamba, 27 Aralık 2023 14:25:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı mobilya ve yatak yaylarının üretiminde kullanılan alaşımsız demir veya çelik telin ithalatını kısıtlamaya karar verdiğini açıkladı. Koruma önlemi 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle uygulanacak.

Kısıtlama kararı söz konusu ürünlerin ithalatında görülen artışın yerel üreticinin satışlarının azalmasıyla birlikte iç piyasaya ciddi zarar verdiğinin tespit edilmesinin ardından verildi. İnceleme yerel üretici MAKLADA SA’nın başvurusu üzerine başlatıldı.

Söz konusu ürünlerin ithalatı 28 Kasım 2023 ile 30 Kasım 2024 arasında 764 mt, 1 Aralık 2024 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında 1.020 mt ve 1 Aralık 2025 ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasında 1.274 mt kotaya tabi olacak.

DTÖ'ye üye gelişmekte olan ülkelerden yapılan toplam ithalat, ülkenin toplam ithalatının %9'unu geçmediği sürece koruma önlemine tabi olmayacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72171050002 ve 72171090100 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Tunus Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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