Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %2,3 artış gösterdi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda %2,3 artışla 6,44 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %5,6 düşüşle 796,36 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %6,1 artışla 307,88 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %5,3 düşüşle 407,16 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,2 artışla 197,76 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1 düşüşle 594,21 milyon € seviyelerinde kaydedildi.