Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,5 artış kaydetti

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %1,5 artışla 6,81 milyar € oldu.

Yılın ilk dokuz ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 1,5 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 379,1 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 476,25 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %3,7 düşüşle 343,07 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %9,1 düşüşle 1,73 milyar € seviyelerinde kaydedildi.