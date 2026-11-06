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Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,5 artış kaydetti

Cuma, 06 Kasım 2026 12:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %1,5 artışla 6,81 milyar € oldu.

Yılın ilk dokuz ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 1,5 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 379,1 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 476,25 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %3,7 düşüşle 343,07 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %9,1 düşüşle 1,73 milyar € seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır

Çap 4 - 6 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 2 - 12,5 mm
  S195T / P235JRH
Tedarikçi ARKON ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Teklifi Gör

ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 2 - 12,5 mm
  S195T / P235JRH
Tedarikçi ARKON ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Teklifi Gör

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