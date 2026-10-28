ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %7,3 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %7,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %12,9 artışla 7.130 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 19,3 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 16,0 milyon $'a kıyasla 18,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.979 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 2.700 mt'a kıyasla 3.481 mt ile Meksika oldu. Diğer başlıca ihracat pazarı ise 2.434 mt ile Kanada oldu. Ağustos ayında ABD'nin bu ülkeler dışında 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.