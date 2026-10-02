Hoa Phat, Polonya'ya ön gerilmeli beton teli ihracatı için sertifika aldı

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat ön gerilmeli beton teli ürünleri ihracatına başlamak için Polonya Yapı Araştırma Enstitüsü'nden (ITB) sertifika aldığını duyurdu. Şirket, Polonya'daki ulaştırma altyapısı ve inşaat projelerine tedarik sağlamasına olanak tanıyan sertifikanın Avrupa pazarındaki büyümesini desteklediğini belirtti.

Polonya'nın teknik gerekliliklerine uygunluk onaylandı

Şirketin açıklamasına göre ITB-KOT-2026/3038 ve IBDiM-KOT-2026/1205 teknik onayları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede, tesisin kalite kontrol sisteminin Avrupa'nın sıkı denetim gerekliliklerini karşıladığı teyit edildi. Sertifikanın Hoa Phat'ın Polonya'daki tüm müşteri gruplarına herhangi bir kısıtlama olmadan tedarik sağlamasına olanak tanıdığı aktarıldı.

Entegre üretim ihracat büyümesini destekliyor

Hoa Phat, yıllık ön gerilmeli beton teli üretim kapasitesinin 250.000 mt olduğunu, İtalyan teknolojisi ve çelik kütükten nihai ürüne uzanan entegre üretim zinciri sayesinde istikrarlı kalite ve güvenilir tedarik sağladığını belirtti. Şirket, Avrupa'nın EN10138 ve Y1860S7 teknik şartnamelerine uygun ürünlerinin halihazırda ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Singapur, Malezya ve Tayvan gibi pazarlara tedarik edildiğini de aktardı.