Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,2 arttı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda %2,2 artışla 7,31 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %6,7 düşüşle 898,64 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %7,2 artışla 351,65 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %5,6 düşüşle 455,23 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %2,8 artışla 223,95 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 668,74 milyon € seviyelerinde kaydedildi.