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ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %10,3 düştü

Salı, 29 Eylül 2026 10:08:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,3 artışla 6.645 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 20 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 16,1 milyon $'a kıyasla 19,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.269 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2.706 mt'a kıyasla 2.979 mt ile Meksika oldu. Diğer başlıca ihracat pazarı ise 2.106 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında ABD'nin bu ülkeler dışında 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır

Çap 4 - 12 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Tavlı Tel (Bağ Teli)

Çap 0 - 20 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Çelik Hasır

Çap 5 - 6 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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