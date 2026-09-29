ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %10,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,3 artışla 6.645 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 20 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 16,1 milyon $'a kıyasla 19,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.269 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2.706 mt'a kıyasla 2.979 mt ile Meksika oldu. Diğer başlıca ihracat pazarı ise 2.106 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında ABD'nin bu ülkeler dışında 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.