Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %1 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %1 düşüşle 5,92 milyar € oldu.

Yılın ilk sekiz ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %0,3 artışla 1,33 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,9 düşüşle 335,02 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %3,4 düşüşle 422,93 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 301,79 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %9,5 düşüşle 1,53 milyar € seviyelerinde kaydedildi.