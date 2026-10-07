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Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %1 düştü

Çarşamba, 07 Ekim 2026 16:08:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %1 düşüşle 5,92 milyar € oldu.

Yılın ilk sekiz ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %0,3 artışla 1,33 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,9 düşüşle 335,02 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %3,4 düşüşle 422,93 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 301,79 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %9,5 düşüşle 1,53 milyar € seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Tel Boru Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Çelik Hasır

Çap 4 - 12 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Tavlı Tel (Bağ Teli)

Çap 0 - 20 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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