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TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,8 azaldı

Perşembe, 27 Mart 2025 13:57:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Şubat ayında yıllık %9,7 düşüşle 1,58 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %5,8 düşüşle 3,47 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,4 düşüşle 314,70 milyon $ seviyesinde yer alırken, yılın ilk iki ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %3,5 artışla 649,48 milyon $ seviyesine yükseldi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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