TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı Ocak-Nisan döneminde %9,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Nisan ayında yıllık %1,6 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %9,1 düşüşle 7,13 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 16. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,4 artışla 347,59 milyon $ seviyesinde yer alırken, yılın ilk dört ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %4,7 artışla 1,38 milyar $ seviyesine yükseldi.