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TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı Ocak ayında %61,5 artış gösterdi

Salı, 01 Mart 2022 11:58:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %61,5 artışla 2,68 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında ikinci sırada kaydedildi.


Etiketler: Türkiye  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »

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