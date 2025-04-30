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TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı ilk çeyrekte %11,7 düştü

Çarşamba, 30 Nisan 2025 12:02:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Mart ayında yıllık %21,6 düşüşle 1,69 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %11,7 düşüşle 5,16 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,2 artışla 382,08 milyon $ seviyesinde yer alırken, yılın ilk üç ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %5,9 artışla 1,03 milyar $ seviyesine yükseldi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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