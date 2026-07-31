TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %2,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,2 artışla 10,37 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı yıllık %7,4 artışla 53,14 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %30,5 artışla 1,26 milyar $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %9,5 yükselişle 819,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %2,7 artışla 5,61 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,4 yükselerek 4,69 milyar $ seviyesine çıktı.