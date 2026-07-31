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TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %2,7 arttı

Cuma, 31 Temmuz 2026 12:14:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,2 artışla 10,37 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı yıllık %7,4 artışla 53,14 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %30,5 artışla 1,26 milyar $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %9,5 yükselişle 819,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %2,7 artışla 5,61 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,4 yükselerek 4,69 milyar $ seviyesine çıktı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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