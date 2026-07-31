TÜİK: Türkiye'nin çelik ithalatı 2026'nın ilk yarısında %3,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Haziran ayında yıllık %16,5 yükselişle 2,18 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %3,2 artışla 11,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %54 artarak 474,25 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Haziran döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %17,2 yükselişle 2,38 milyar $ seviyesine çıktı.