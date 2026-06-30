TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Mayıs ayında yıllık %12,1 düşüşle 1,92 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın ilk beş ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %0,5 yükselerek 9,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %4,3 düşerek 326,93 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Mayıs döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,6 yükselişle 1,90 milyar $ seviyesine çıktı.