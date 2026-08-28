TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,6 artışla 7,34 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %8,3 artışla 60,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %8,2 artışla 897,20 milyon $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,1 düşüşle 856,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %3,4 artışla 6,51 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1 yükselerek 5,54 milyar $ seviyesine çıktı.