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TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 arttı

Cuma, 28 Ağustos 2026 14:27:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,6 artışla 7,34 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %8,3 artışla 60,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %8,2 artışla 897,20 milyon $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,1 düşüşle 856,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %3,4 artışla 6,51 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1 yükselerek 5,54 milyar $ seviyesine çıktı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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