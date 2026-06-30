TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %3,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,6 düşüşle 5,61 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın ilk beş ayında ise dış ticaret açığı yıllık %3,6 artışla 42,72 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,4 düşüşle 970,36 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %13 azalışla 763,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %3,2 düşüşle 4,36 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,1 azalarak 3,87 milyar $ seviyesine indi.