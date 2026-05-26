TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %4,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Nisan ayında yıllık %3,7 artışla 2,05 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın ilk dört ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,4 yükselerek 7,43 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %29,9 artarak 451,54 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Nisan döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %14,4 yükselişle 1,58 milyar $ seviyesine çıktı.