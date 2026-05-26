TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %29,8 düşüşle 8,50 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dört ayında ise dış ticaret açığı yıllık %7,3 artışla 37,14 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %12,6 artışla 996,93 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %14,8 yükselişle 849,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %3,6 azalışla 3,40 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,9 yükselerek 3,11 milyar $ seviyes