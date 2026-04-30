TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %8 düştü

Perşembe, 30 Nisan 2026 12:12:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %56 artışla 11,21 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın birinci çeyreğinde ise dış ticaret açığı yıllık %27,5 artışla 28,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Mart ayına kıyasla %0,8 artışla 1,05 milyar $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,1 düşüşle 806,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %8 azalışla 2,45 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,7 yükselerek 2,27 milyar $ seviyesine çıktı.


Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde %4,6 arttı

30 Nis | Çelik Haberler

ÇİB: Türkiye çelik sektörü maliyet baskısına karşı yeşil dönüşüme odaklanıyor

21 Nis | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Küresel çelik sektörünün kaderini üç ana başlık belirleyecek

03 Nis | Çelik Haberler

TÇÜD: 2026’nın Şubat ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yükselişini sürdürürken, ihracattaki düşüş derinleşti

02 Nis | Çelik Haberler

Yalçın Ertan: Zorlu koşullara rağmen 2025’te ihracat hedefi aşıldı

01 Nis | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde değişmedi

31 Mar | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,2 düştü

31 Mar | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarındaki ...

27 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,8 düştü

27 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %18 azaldı

27 Şub | Çelik Haberler





