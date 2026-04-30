TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %56 artışla 11,21 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın birinci çeyreğinde ise dış ticaret açığı yıllık %27,5 artışla 28,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Mart ayına kıyasla %0,8 artışla 1,05 milyar $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,1 düşüşle 806,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %8 azalışla 2,45 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,7 yükselerek 2,27 milyar $ seviyesine çıktı.