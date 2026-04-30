TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde %4,6 arttı

Perşembe, 30 Nisan 2026 12:13:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Mart ayında yıllık %14,1 artışla 1,92 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,7 yükselerek 5,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,6 artarak 388,16 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Mart döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %9,1 yükselişle 1,13 milyar $ seviyesine çıktı.


