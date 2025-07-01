TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %7,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Mayıs ayında yıllık %0,1 artışla 2,18 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %7,1 düşüşle 9,31 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %18,9 düşüşle 341,70 milyon $ seviyesinde yer alırken, yılın ilk beş ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %1 azalışla 1,72 milyar $ seviyesine düştü.