TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %5,1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Kasım ayında yıllık %7,8 düşüşle 1,95 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın ilk 11 ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %5,1 düşüşle 20,36 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %14,2 artışla 358,38 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Kasım döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,5 artışla 3,8 milyar $ seviyesine çıktı.