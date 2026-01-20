 |  Giriş 
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,7 artış kaydetti

Salı, 20 Ocak 2026 10:10:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %51,3 ve yıllık %18 artışla 199.414 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,1 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %11,5 artışla 158,98 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,7 artışla 1,88 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,7 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %1,7 artışla 333.576 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %8,6 artışla 173.972 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %303,6 artışla 122.966 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 333.576  327.903  1,7 45.328  16.907  168,1
İngiltere 173.972  160.148  8,6 27.316  7.920  244,9
Fas 122.966  30.465  303,6 15.960  456  >1000
Irak 121.156  148.408  -18,4 6.829  16.883  -59,6
İtalya 99.355  83.961  18,3 7.568  8.972  -15,7
Almanya 90.945  76.348  19,1 6.198  9.545  -35,1
Gürcistan 85.417  83.043  2,9 7.115  9.609  -26
Belçika 83.452  87.907  -5,1 11.475  14.321  -19,9
Kanada 47.316  48.130  -1,7 6.685  5.132  30,3
ABD 45.243  126.046  -64,1 4.358  6.184  -29,5

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


