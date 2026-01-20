Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,7 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %51,3 ve yıllık %18 artışla 199.414 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,1 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %11,5 artışla 158,98 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,7 artışla 1,88 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,7 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %1,7 artışla 333.576 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %8,6 artışla 173.972 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %303,6 artışla 122.966 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 333.576 327.903 1,7 45.328 16.907 168,1 İngiltere 173.972 160.148 8,6 27.316 7.920 244,9 Fas 122.966 30.465 303,6 15.960 456 >1000 Irak 121.156 148.408 -18,4 6.829 16.883 -59,6 İtalya 99.355 83.961 18,3 7.568 8.972 -15,7 Almanya 90.945 76.348 19,1 6.198 9.545 -35,1 Gürcistan 85.417 83.043 2,9 7.115 9.609 -26 Belçika 83.452 87.907 -5,1 11.475 14.321 -19,9 Kanada 47.316 48.130 -1,7 6.685 5.132 30,3 ABD 45.243 126.046 -64,1 4.358 6.184 -29,5

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025