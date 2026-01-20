Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,7 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %51,3 ve yıllık %18 artışla 199.414 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,1 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %11,5 artışla 158,98 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,7 artışla 1,88 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,7 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %1,7 artışla 333.576 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %8,6 artışla 173.972 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %303,6 artışla 122.966 mt ithalat yapan Irak takip etti.
2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|333.576
|327.903
|1,7
|45.328
|16.907
|168,1
|İngiltere
|173.972
|160.148
|8,6
|27.316
|7.920
|244,9
|Fas
|122.966
|30.465
|303,6
|15.960
|456
|>1000
|Irak
|121.156
|148.408
|-18,4
|6.829
|16.883
|-59,6
|İtalya
|99.355
|83.961
|18,3
|7.568
|8.972
|-15,7
|Almanya
|90.945
|76.348
|19,1
|6.198
|9.545
|-35,1
|Gürcistan
|85.417
|83.043
|2,9
|7.115
|9.609
|-26
|Belçika
|83.452
|87.907
|-5,1
|11.475
|14.321
|-19,9
|Kanada
|47.316
|48.130
|-1,7
|6.685
|5.132
|30,3
|ABD
|45.243
|126.046
|-64,1
|4.358
|6.184
|-29,5
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025