EİB: DİR kapsamındaki KDV istisnasının süresi uzatılmalı

Salı, 13 Ocak 2026 10:52:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat kaydıyla yurt içinden yapılacak hammadde alımlarında yaklaşık 27 yıldır uygulanan KDV istisnasının sona ermesine ilişkin Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Yalçın Ertan, istisnanın sona ermesinin ihracatçı firmalar açısından ciddi maliyet ve finansman sorunlarına yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda firmaların ithalata yönelmesine sebep olarak yerel tedarik zincirini zayıflatacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının DİR kapsamında ihraç edilecek üründe kullanılacak hammaddenin %25’inin iç piyasadan temin edilmesine ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Ertan, “Ticaret Bakanlığımızca yerli üretimin desteklenmesine ilişkin böyle bir uygulama yürürlüğe konurken, Hazine ve Maliye Bakanlığımızca yerli üreticiyi desteklerken cari açığın da azalmasına fırsat sağlayan bir uygulamanın sona erdirilmesi firmalarımızı yılın başında belirsizliğe sürükledi,” dedi.

Türkiye’nin rekabet gücünün korunması için üretim ve ihracatı destekleyen bu tür mekanizmaların devamlılığının büyük önem taşıdığını ifade eden Yalçın Ertan, bu önemli uygulamanın süresinin uzatılması ya da tecil-terkin uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin hem ihracatçı hem de yerel üretici açısından faydalı olacağını belirtti.


