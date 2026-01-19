Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %71,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %54,6 ve yıllık %56,7 artışla 293.461 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %53,3 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %37 artışla 101,07 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,6 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %45,6 artışla 772,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %105,3 artışla 1,67 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %27,2 düşüşle 135.503 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.668.330 812.731 105,3 221.761 119.495 85,6 Kazakistan 135.503 186.227 -27,2 1.700 29.295 -94,2 Ukrayna 110.000 35.200 212,5 55.000 - - Almanya 75.386 102.432 -26,4 - 30.036 - Hindistan 55.997 24.835 125,5 - - - Endonezya 47.083 19.472 141,8 - - - G. Afrika 37.000 48.592 -23,9 15.000 8.498 76,5 Zimbabve 13.799 - - - - - Brezilya 6.260 26.310 -76,2 - - - Norveç 6.052 - - - - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025