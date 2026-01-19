 |  Giriş 
Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %71,6 yükseldi

Pazartesi, 19 Ocak 2026 10:40:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %54,6 ve yıllık %56,7 artışla 293.461 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %53,3 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %37 artışla 101,07 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,6 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %45,6 artışla 772,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %105,3 artışla 1,67 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %27,2 düşüşle 135.503 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  1.668.330   812.731  105,3  221.761   119.495  85,6
Kazakistan  135.503   186.227  -27,2  1.700   29.295  -94,2
Ukrayna  110.000   35.200  212,5  55.000   -     -   
Almanya  75.386   102.432  -26,4  -     30.036  -
Hindistan  55.997   24.835  125,5  -     -     -   
Endonezya  47.083   19.472  141,8  -     -     -   
G. Afrika  37.000   48.592  -23,9  15.000   8.498  76,5
Zimbabve  13.799   -    -  -     -     -   
Brezilya  6.260   26.310  -76,2  -     -     -   
Norveç  6.052   -    -  -     -     -   

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

