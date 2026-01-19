Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %71,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %54,6 ve yıllık %56,7 artışla 293.461 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %53,3 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %37 artışla 101,07 milyon $ oldu.
2025’in ilk on bir ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,6 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %45,6 artışla 772,68 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %105,3 artışla 1,67 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %27,2 düşüşle 135.503 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.
2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.668.330
|812.731
|105,3
|221.761
|119.495
|85,6
|Kazakistan
|135.503
|186.227
|-27,2
|1.700
|29.295
|-94,2
|Ukrayna
|110.000
|35.200
|212,5
|55.000
|-
|-
|Almanya
|75.386
|102.432
|-26,4
|-
|30.036
|-
|Hindistan
|55.997
|24.835
|125,5
|-
|-
|-
|Endonezya
|47.083
|19.472
|141,8
|-
|-
|-
|G. Afrika
|37.000
|48.592
|-23,9
|15.000
|8.498
|76,5
|Zimbabve
|13.799
|-
|-
|-
|-
|-
|Brezilya
|6.260
|26.310
|-76,2
|-
|-
|-
|Norveç
|6.052
|-
|-
|-
|-
|-