İDDMİB: Türkiye metal sanayi ihracat endeksi 2025’i yükselişle tamamladı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2025 yılı Aralık ayı sonuçları açıklandı. Kasım ayında yaşanan sert düşüşün ardından endeks, Aralık ayında yeniden toparlanma sürecine girerek yılı pozitif bir ivmeyle tamamladı. Söz konusu ayda hem ihracat miktarında hem de ihracat değerinde artış kaydedilirken, ihracat birim fiyatları 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Endeks verilerine göre metal sanayi ihracat miktar endeksi, Kasım ayındaki %13’lük sert düşüşün ardından Aralık ayında yönünü yeniden yukarı çevirerek aylık %3,5 artışla 126 puana yükseldi.

İhracat miktarı Kasım kayıplarını telafi etti

Aralık ayında metal sanayi ihracatı aylık %3,5 artışla 231.246 mt’a yükseldi. Böylece sektör, 2025 yılını aylık ortalama 220.000 mt’un üzerinde tamamlamayı başardı.

İhracat miktarındaki artış, birim fiyatlardaki yükselişle birleşince ihracat değerine de güçlü şekilde yansıdı. Metal sanayi ihracatının değeri Aralık ayında %5,6 artarak 1,12 milyar $’a ulaştı. Değer endeksi ise aynı dönemde 155,7 puandan 164,4 puana yükseldi. Son bir yılda değer endeksinde kaydedilen %9,6’lık artışın, büyük ölçüde birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığı görüldü.

Eylül ayından itibaren hissedilen arz eksikliği, son üç aydır metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ancak İDDMİB raporuna göre dünya ekonomisinin 2026-2029 dönemine ilişkin projeksiyonlarında görülen zayıflık, bu fiyat artışlarının kalıcı olmayabileceğine ve yatay bir seyre dönüş ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Aralık ayı verilerini değerlendiren İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracat birim fiyatlarının yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının katma değerli üretim hedefleri açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

2026 ve sonrasına ilişkin ise Tecdelioğlu, “Küresel ekonomide 2026-2029 dönemine yönelik durağanlık öngörüleri devam etse de bu süreci Türkiye metal sanayisi için bir yeniden konumlanma fırsatı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, birim ihracat değerini kalıcı şekilde artıran, alt sektörlerde katma değeri güçlendiren ve pazar çeşitliliğini genişleten bir ihracat yapısını tesis etmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılında da metal sanayimizin rekabet gücünü daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz,” şeklinde konuştu.