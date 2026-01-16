 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İDDMİB:...

İDDMİB: Türkiye metal sanayi ihracat endeksi 2025’i yükselişle tamamladı

Cuma, 16 Ocak 2026 10:59:15 (GMT+3)   |   İstanbul

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2025 yılı Aralık ayı sonuçları açıklandı. Kasım ayında yaşanan sert düşüşün ardından endeks, Aralık ayında yeniden toparlanma sürecine girerek yılı pozitif bir ivmeyle tamamladı. Söz konusu ayda hem ihracat miktarında hem de ihracat değerinde artış kaydedilirken, ihracat birim fiyatları 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Endeks verilerine göre metal sanayi ihracat miktar endeksi, Kasım ayındaki %13’lük sert düşüşün ardından Aralık ayında yönünü yeniden yukarı çevirerek aylık %3,5 artışla 126 puana yükseldi. 

İhracat miktarı Kasım kayıplarını telafi etti

Aralık ayında metal sanayi ihracatı aylık %3,5 artışla 231.246 mt’a yükseldi. Böylece sektör, 2025 yılını aylık ortalama 220.000 mt’un üzerinde tamamlamayı başardı.

İhracat miktarındaki artış, birim fiyatlardaki yükselişle birleşince ihracat değerine de güçlü şekilde yansıdı. Metal sanayi ihracatının değeri Aralık ayında %5,6 artarak 1,12 milyar $’a ulaştı. Değer endeksi ise aynı dönemde 155,7 puandan 164,4 puana yükseldi. Son bir yılda değer endeksinde kaydedilen %9,6’lık artışın, büyük ölçüde birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığı görüldü.

Eylül ayından itibaren hissedilen arz eksikliği, son üç aydır metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ancak İDDMİB raporuna göre dünya ekonomisinin 2026-2029 dönemine ilişkin projeksiyonlarında görülen zayıflık, bu fiyat artışlarının kalıcı olmayabileceğine ve yatay bir seyre dönüş ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Aralık ayı verilerini değerlendiren İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracat birim fiyatlarının yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının katma değerli üretim hedefleri açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

2026 ve sonrasına ilişkin ise Tecdelioğlu, “Küresel ekonomide 2026-2029 dönemine yönelik durağanlık öngörüleri devam etse de bu süreci Türkiye metal sanayisi için bir yeniden konumlanma fırsatı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, birim ihracat değerini kalıcı şekilde artıran, alt sektörlerde katma değeri güçlendiren ve pazar çeşitliliğini genişleten bir ihracat yapısını tesis etmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılında da metal sanayimizin rekabet gücünü daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

EİB: DİR kapsamındaki KDV istisnasının süresi uzatılmalı

13 Oca | Çelik Haberler

İDDMİB: Demir ve demir dışı metaller sektörü 2026’ya umutlu giriyor

08 Oca | Çelik Haberler

DİR kapsamındaki KDV istisnası sona erdi, ihracatçılar endişeli

06 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

ADMİB: Kasım ayında Avrupa’dan gelen canlı talep Türk çelik ihracatçılarını destekledi

31 Ara | Çelik Haberler

Türk ihracatçılar Bosna pazarındaki boşluğu değerlendiriyor

20 Kas | Çelik Haberler

ADMİB: Türkiye demir-çelik sektörü küresel dalgalanmalara karşı dirençli

05 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

SOGAD Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş galvanizli saca geçici önlem talep ediyor

06 Eki | Çelik Haberler

ADMİB: 2025’in Ağustos ayında demir-çelik sektörü Türkiye’nin toplam ihracatının %11'ine imza attı

02 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis