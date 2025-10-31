 |  Giriş 
TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,7 düştü

Cuma, 31 Ekim 2025 15:34:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Eylül ayında yıllık %3,8 artışla 1,80 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %3,7 düşüşle 16,75 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,1 artışla 346,83 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,2 azalışla 3,06 milyar $ seviyesine düştü.


