TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 arttı

Cuma, 28 Kasım 2025 16:03:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %27,6 artışla 7,58 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk 10 ayında ise dış ticaret açığı yıllık %13,3 artışla 74,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %11,9 artışla 851,79 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,6 artarak 837,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %5 artışla 8,97 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,4 azalarak 8,02 milyar $ seviyesine düştü.


