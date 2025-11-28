 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÜİK:...

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,8 düştü

Cuma, 28 Kasım 2025 16:04:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %15 düşüşle 1,67 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın ilk 10 ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,8 düşüşle 18,41 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %3,2 artışla 388,03 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Ekim döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,8 azalışla 3,45 milyar $ seviyesine düştü.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

28 Kas | Çelik Haberler

Türk ihracatçılar Bosna pazarındaki boşluğu değerlendiriyor

20 Kas | Çelik Haberler

ADMİB: Türkiye demir-çelik sektörü küresel dalgalanmalara karşı dirençli

05 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

03 Kas | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,7 düştü

31 Eki | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,4 arttı

31 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: İthalattaki hızlı artış sektörde rahatsızlık yaratıyor

01 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis