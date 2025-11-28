TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %15 düşüşle 1,67 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın ilk 10 ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,8 düşüşle 18,41 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %3,2 artışla 388,03 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Ekim döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,8 azalışla 3,45 milyar $ seviyesine düştü.