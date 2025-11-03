TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre bu yılın Eylül ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %7,2 artışla 3,19 milyon mt olarak dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunu sürdürürken, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %1 artışla 28,07 milyon mt’a yükseldi. Eylül ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %8,6 ve %4,8 artışla 2,03 milyon mt ve 1,15 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, Ocak-Eylül döneminde kütük üretimi %4,2 artışla 17,81 milyon mt, slab üretimi ise %4,1 düşüşle 10,25 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %9,6 artışla 3,1 milyon mt olurken, Ocak-Eylül döneminde ise yıllık %3,9 artışla 28,9 milyon mt seviyesine çıktı.

Eylül ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %7,6 artışla 1,4 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %0,2 düşüşle 900,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında çelik ihracatı yıllık %12,1 artışla 11,4 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %3,8 artışla 7,7 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Eylül döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %10,8 ve %9,4 artışla yine sırasıyla 4,99 milyon mt ve 5,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise 454.610 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Eylül ayında yıllık %12,1 artışla 1,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %2,9 artışla 1 milyar $ oldu. Ocak-Eylül döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %17,2 artışla 14,2 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,6 artışla 9,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk dokuz ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %11,2 ve %16,2 artışla yine sırasıyla 6,79 milyon mt ve 1,15 milyon mt olurken, yarı mamul ithalatı 6,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %77,78 seviyesinden %77,95 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre ABD’nin %50 oranındaki vergisinden sonra AB’nin yeni korunma önlemi teklifiyle kotaların %47 oranında azaltılmasını ve kotayı aşan ihracata %50 vergi getirmeyi hedeflemesinin yanı sıra Meksika, Kanada gibi ülkelerin de benzer önlemler almayı planlaması nedeniyle dünya çelik piyasalarının büyük bir kısmının dış tedarike kapandığı bir konjonktürden geçiliyor. Bu durum söz konusu ülkelere ihracat yapamayan yüksek miktarlarda kapasitelere sahip başta Çin olmak üzere, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya’nın Türkiye piyasasına yönelmelerini kaçınılmaz hale getiriyor. Dernek, Türkiye’nin çelik tüketiminin artmaya devam ettiği koşullarda ihtiyaçların iç piyasadan tedarik edilmesinin önem kazandığını ifade etti. Türkiye çelik sektörünün mevcut durumda iç tüketimi karşılayacak kapasitesi bulunsa da kapasite kullanım oranı %63 gibi son derece düşük bir seviyede yer alıyor. Ülkede ithal girdinin toplam tüketim içerisindeki payı, AB’nin ciddi rahatsızlık duyarak %12’ye indirmek için kotalarda indirimler planladığı %20’li oranlara kıyasla yaklaşık %48 seviyesinden bildirildi. TÇÜD, Türkiye çelik sektörünün kapasite kullanım oranlarının artırılması ve devlet desteği alan ülkelere karşı rekabet gücünün korunması için ABD ve AB’nin aldığı önlemlere benzer önlemlerin alınması, ciddi ithalat artışları kaydedilen ülkelere karşı kota uygulanması ve kotayı aşan ithalat için vergi getirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye ham çelik üretimi - Eylül 2025