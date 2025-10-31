 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÜİK:...

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,4 arttı

Cuma, 31 Ekim 2025 15:33:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %33,8 artışla 6,90 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise dış ticaret açığı yıllık %11,8 artışla 67,60 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %0,6 düşüşle 937,54 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,4 düşerek 887,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %4,4 artışla 8,12 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,5 azalarak 7,19 milyar $ seviyesine düştü.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,7 düştü

31 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: İthalattaki hızlı artış sektörde rahatsızlık yaratıyor

01 Eki | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,5 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %5,2 arttı

30 Eyl | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü dampingli ithalata karşı acil önlem talep ediyor

05 Eyl | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,2 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %6 arttı

29 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: Temmuz ayında Türkiye’de ithalat artışı endişe yaratıyor

28 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis