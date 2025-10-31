TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %33,8 artışla 6,90 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise dış ticaret açığı yıllık %11,8 artışla 67,60 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %0,6 düşüşle 937,54 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,4 düşerek 887,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %4,4 artışla 8,12 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,5 azalarak 7,19 milyar $ seviyesine düştü.