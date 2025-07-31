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TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in ilk yarısında %4,5 azaldı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 14:07:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Haziran ayında yıllık %11,1 artışla 1,87 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,5 düşüşle 11,18 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,3 artışla 307,95 milyon $ seviyesinde yer alırken, yılın ilk altı ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,5 azalışla 2,03 milyar $ seviyesine düştü.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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