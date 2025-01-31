TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2024 yılında %2,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %36,4 artışla 2,20 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. 2024 yılında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %2,1 düşüşle 23,66 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,7 artışla 374,04 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, 2024 yılında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %4,2 artışla 4,16 milyar $ seviyesine yükseldi.