TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak’ta %57,1 arttı

Salı, 01 Mart 2022 11:53:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artışla 10,26 milyar $ oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, 2021 yılının aynı ayına göre %57,1 artışla 1,20 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %36,9 artışla 686,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.