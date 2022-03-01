﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak’ta %57,1 arttı

Salı, 01 Mart 2022 11:53:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artışla 10,26 milyar $ oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, 2021 yılının aynı ayına göre %57,1 artışla 1,20 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %36,9 artışla 686,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Mar

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı Ocak ayında %61,5 artış gösterdi

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Mar

Borusan Mannesmann Meksika’ya spiral kaynaklı boru tedarik edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Şub

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %35,4 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Türkiye çelik sektöründe ABD’ye çelik ihracatının düşmesi endişesi var

Son Tarihli İlgili Haberler

08 Şub

Türkiye’nin çelik ihracat değeri 2021’de %77,4 arttı