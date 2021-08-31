TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %70,4 arttı

Salı, 31 Ağustos 2021 11:08:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,3 artışla 4,27 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %4,7 düşüşle 25,47 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %95,8 artışla 1,38 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde onuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %6,8 artışla 619,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %70,4 artışla 8,27 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %31 artarak 4,58 milyar $ seviyesinde yer aldı.